شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الإصابات وغياب الصفقات الجديدة أثر على أداء بيراميدز أمام عزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن مباراة عزام التنزانى كانت صعبة للغاية، واللقاء ظل حتى اللحظة الأخيرة غير محسوم في ظل التقدم بهدف وحيد، مشيرا إلى أن التوتر من النتيجة كان السبب في ضياع الكثير من الفرص السهلة.

وأضاف أن الفريق يفتقد جهود عناصر عديدة ومميزة من الصفقات الجديدة، بسبب الغيابات للإصابات، وعودتهم ستساهم في ظهور الفريق بمستواه المعهود والصورة المميزة، ومع توالي المباريات سيظهر بيراميدز بأفضل صورة ممكنة.

وأكد أنه كان من الضروري تحقيق الفوز والتقدم خطوة في البطولة القارية والفوز مهم؛ لأنه يمنح اللاعبين القوة ومع توالي اللقاءات سيظهر التجانس المطلوب ويظهر المستوى الحقيقي.