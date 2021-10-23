ما هو موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

كشفت تقارير صحفية عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، بعد حسم عدد من الأندية لمقعدها في هذا الدور.



وكان الزمالك أول المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، قبل أن تلحق به أندية النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي، بالإضافة إلى الأهلي المصري حامل لقب البطولة.

وقالت صحيفة "مصراوي" المصرية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا لقرعة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم تقسيم الأندية الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى 4 مستويات، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الـ4 في هذا الدور 4 أندية.

وعادة تُبث قرعة دوري أبطال أفريقيا في مختلف الأدوار عبر قنوات "بي إن سبورتس" التي تنقل مباريات البطولة بدءا من دور المجموعات.

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الترجي التونسي في الحصول على اللقب مرتين متتاليتين أيضا.