الامارات | دبي تجمع كأس العالم للكريكت ومونديال الشركات لكرة القدم في يوم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع كأس العالم للكريكت ومونديال الشركات لكرة القدم في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم إلى ملاعب مدينة دبي الرياضية اليوم حيث يتابعون القمة المرتقبة بين الهند وباكستان في كأس العالم للكريكت، وكذلك اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للشركات لكرة القدم، الذي يفتح المجال للشركات العالمية التي تعمل في مختلف المجالات والمشاركة في البطولة للاطلاع على البيئة الاستثمارية والتشريعات الحكومية الداعمة للاستثمار في جميع المجالات، ولبحث الفرص الاستثمارية في دبي والاطلاع على التسهيلات الكبرى في هذا المجال، لاسيما أن البطولة تقام في فترة إكسبو 2020، الذي يجمع العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتعد هذه فرصة للمشاركين في البطولة من اللاعبين والوفود المرافقة للاطلاع على هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.

وقال بيان صحافي: «تتنافس 16 شركة من 14 دولة من مختلف قارات العالم في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للشركات لخماسي كرة القدم 2021، التي تنظمها شركة هاي فايف للفعاليات الرياضية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات (فيفكو)، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملاعب مدينة دبي الرياضية».

وتقام اليوم الأحد مباريات نصف النهائي، تليها مباراة المركز الثالث التي تقام قبل المباراة النهائية، وتم توزيع الفرق المشاركة على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من: شركة بي دبليو سي من الإمارات، وشركة جالاكتيكوس من نيجيريا، وشركة سينرجي من أيرلندا، وموناكو، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من: شركة شلهوب من الإمارات، وشركة وموجو من كندا، وشركة باندو من بنغلاديش، وشركة إي سي دبليو بي من المغرب، وفي المجموعة الثالثة كل من: شركة بي إم يو من جمهورية مالي، وشركة فيتول من سويسرا، وشركة رافسنجان من إيران، وشركة ساب من المملكة العربية السعودية، وتضم المجموعة الرابعة كلاً من: شركة رماية من السعودية، وشركة كوربريت فوتبول إنجلاند من المملكة المتحدة، وشركة سونيدي من تونس، وشركة نيوترال فويلز من لبنان.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات (فيفكو) ألبرت زبيلي: «نحن سعداء للغاية لتنظيم البطولة للمرة الأولى في دبي التي أصبحت من أكثر المدن التي يفضلها الرياضيون في العالم، لما يتوافر فيها المنشآت الرياضية والسياحية الحديثة والمتنوعة، وتطور وسائل النقل ومراكز التسوق والترفيه فيها، كما توجد فيها كل المرافق التي تساعد على نجاح البطولة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط، بعد إقامة النسختين السابقتين في مونتريال بكندا عام 2018، وفي موناكو عام 2019».

وتعد بطولة كأس العالم الشركات، البطولة الأولى لكرة القدم للشركات في العالم، ومتاحة أمام الدول الأعضاء في «فيفكو»، وتقام البطولة سنوياً في مكان مختلف لمنح الفرصة للأعضاء للالتقاء والمرح واكتشاف موقع جديد، وكانت المكسيك قد فازت بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في مونتريال، فيما فازت إيران بلقب النسخة الثانية التي أقيمت في موناكو.

وتعد «فيفكو» الجهة العالمية المسؤولة عن كرة القدم للشركات، وتأسست عام 2009، ويتواجد مقرها في مونتريال في كندا، وتتواجد في 60 دولة وتدير 2.7 مليون لاعب، وتعمل مع أكثر من 100 ألف شركة حول العالم، وتنظم سلسلة بطولات كأس العالم للشركات سنوياً.

• 16 شركة من 14 دولة تتنافس في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للشركات لخماسي كرة القدم 2021.

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