الامارات | الأهلي المصري يقسو على بطل النيجر ويضمه إلى ضحايا "السداسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقسو على بطل النيجر ويضمه إلى ضحايا "السداسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الأهلي المصري إلى دور الستة عشرة (المجموعات) ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر 6 / 1 اليوم السبت في إياب دور الـ32 بالبطولة.

وسجل أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة التاسعة ومحمد مجدي قفشة (هدفين) في الدقيقتين 17 و58 وحسين الشحات في الدقيقة 64 ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 69 وحمدي فتحي في الدقيقة 89، فيما سجل هدف الحرس الوطني إنسو إيسوفو في الدقيقة 35.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل 1/1، ليصعد الأهلي إلى دور المجموعات فائزا بمجموع المباراتين 7 / 2.

كما تأهل النجم الساحلي التونسي إلى دور المجموعات عقب فوزه على ضيفه الجيش الرواندي 4 / صفر.

وسجل أهداف النجم الساحلي ياسين الشيخاوي (هدفين) في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و47 ومحمد الضاوي كريستو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وعلي سوما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا انتهت بالتعادل 1/1، ليصعد النجم الساحلي لدور المجموعات فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.

كما تأهل أيضا فريق المريخ السوداني رغم خسارته اليوم 1 / 2 أمام مضيفه زاناكو الزامبي، حيث سبق له وفاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة ليصعد بمجموع المباراتين 4 / 2.

وتأهل أيضا فريق أمازولو الجنوب أفريقي عقب تعادله 1/1 مع مضيفه مازيمبي الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليصعد الفريق الجنوب أفريقي للدور التالي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتأهل أيضا فريق بيترو أتلتيكو الانجولي عقب فوزه على ضيفه أوثو دويو الكونغولي 2 / صفر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل 2/2 ليصعد الفريق الأنجولي فائزا بمجموع المباراتين 4 / 2.

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