تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري القادمة بعد تأهله في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ32، مستفيدا من تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.



ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري، على ملعب برج العرب، يوم الأربعاء القادم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتُبث مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

ويسعى الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد خسارته في الموسم السابق لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك.