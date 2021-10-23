السومة يغزو 23 فريقا من أصل 25

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة في زيارة مرمى 23 فريقا بالدوري السعودي منذ قدومه وانضمامه إلى الفريق موسم 2014-2015، بينما لم يسجل بمرمى فريقين فقط.

وهز السومة شباك خصومه في 137 مرة ليواصل صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، بعد أن تجاوز اللاعب الذي سبق له اللعب لأربع فرق وهو ناصر الشمراني، حيث مثل كلا من الهلال والوحدة والشباب والاتحاد.

وتوقف رصيد الشمراني عند 127 هدفا.

وعلى الرغم من أن السومة سجل في مرمى 23 فريقا شارك أمامها إلا أن هناك فريقين استعصت شباكهما عليه ولم يستطع التسجيل فيهما خلال المواجهات التي جمعت فريقه الأهلي بهما وهما أحد والعدالة، حيث شارك فريق أحد في دوري المحترفين موسمي 2017-2018 و2018-2019 قبل هبوطه للدرجة الأولى، كما شارك العدالة في الموسم الماضي فقط 2019-2020 وعاد للدرجة الأولى.

يذكر أن آخر فريق استطاع السومة التسجيل في مرماه هو الطائي الصاعد حديثا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما قاد فريقه للفوز عليه 2/ 0 حملا توقيعه الخميس الماضي ضمن مواجهات الجولة التاسعة.

السومة الهداف







سجل 137 هدفا بالدوري



لعب أمام 25 فريقا بالدوري



سجل في مرمى 23 فريقا



لم يسجل في فريقين فقط هما أحد والعدالة



فرق سجل فيها السومة