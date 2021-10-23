شكرا لقرائتكم خبر برشلونة والريال.. الكلاسيكو الأول لكومان المدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرك المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان مدى أهمية المواجهة أمام ريال مدريد اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني لكنه لا يشعر بأي ضغوط إضافية جراء هذه المواجهة المرتقبة.

ويخوض برشلونة مواجهة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم منتشيا بالفوز على بلنسية ودينامو كييف الأوكراني في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي أمس «لا أعاني من أي ضغوط إضافية، كوني مدربا لبرشلونة فأنا أدرك أهمية ما ينتظرنا».

وأضاف «خسرت وفزت في الكلاسيكو كلاعب، هو أول كلاسيكو لي كمدرب وهو ما يشكل الفارق، أتمنى الفوز بالمباراة».

وأشار «الفوز مهم حيث سيساعدنا على مواصلة بناء الثقة بكل التغييرات التي أجريناها والاعتماد على اللاعبين الشباب».

وأوضح «نعمل سويا للتحسن داخل الملعب، لا أشعر بأننا على أعتاب خوض اختبار، لكنه الكلاسيكو وعلينا أن نثبت أنفسنا».

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بدعم رئيس النادي خوان لابورتا، قال «لا أنتظر أن يتم إخباري كل يوم أنني مستمر في منصبي».

وختم بالقول «أشعر بالدعم لكني أدرك أن كل شيء يعتمد على النتائج، الأمر لا يتعلق بمباراة بعينها، لكننا على أعتاب أسبوع مهم وعلينا الاستعداد».

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.