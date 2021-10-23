الأهلي المصري يسحق بطل النيجر بستة أهداف

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي المصري، اليوم السبت، إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الحرس الوطني (جيندارميري ناشونال) بطل النيجر بستة أهداف مقابل هدف واحد.



وسجل أهداف الفريق المصري كل من محمد شريف في الدقيقة التاسعة، ومحمد مجدي افشة في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد مجدي افشة الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 64.

بعدها بخمس دقائق، جاء الهدف الخامس للأهلي من أقدام محمد كهربا في الدقيقة 69، واختتم حمدي فتحي مهرجان الأهداف في الدقيقة 89.

وأجريت مباراة اليوم على أرضية استاد السلام، لحساب عودة الدور الـ32. وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل هدف في كل مرمى.

وبذلك يتأهل الأهلي حامل لقب البطولة في آخر نسختين إلى دور المجموعات، رفقة غريمه الزمالك الذي سبقه وتأهل على حساب توسكر الكيني.