شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: طاقم حكام مباراة الأهلي وبطل النيجر خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي أحمد ممتازلالا من موريشيوس ظهر بمستوى فني متواضع جدا، وكان خارج الخدمة في أغلب القرارات المؤثرة خلال فعاليات اللقاء الذى أقيم مساء اليوم وانتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6/1 وصعوده لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه أحمد عصام، إنه على الرغم من سهولة اللقاء إلا أن طاقم الحكام سقط في الاختبارات التي تعرض لها خلال المباراة، بعدما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لمحمد شريف مهاجم الأهلي وطرد حارس مرمى الفريق الضيف "إنذار الثاني" طبقا للقانون في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، لكنه أشهر البطاقة الصفراء لحارس الفريق النيجيري في الدقيقة 41، كما أنذر مدافع الأهلي بدر بانون في الدقيقة 83، وأيضا سيد عبد الحفيظ قبل انطلاق الشوط الثاني في قرار يعد الأفضل للحكم في اللقاء.

وأضاف عقل، إن المساعدين ظهروا بمستوى فني سيئ جدا، مما أثر على قراراتهم والإشارة على 17 حالة تسلل خلال اللقاء، بينها على الأقل 8 حالات في تقدير خطأ، كما تسرع المساعد الأول في الإشارة بصحة هدف الفريق الضيف في الدقيقة 34، والذى جاء من تسلل واضح.

وأشار عقل إلى أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم، في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما يعد الأفضل في الطاقم.

المستوى الذي ظهر عليه الحكام بالأدوار الأولى للبطولة الأفريقية ينذر بكوارث تحكيمية في المباريات المقبلة من دوري الأبطال، فلا بد أن تعيد لجنة الحكام بالكاف النظر في الاختيارات.