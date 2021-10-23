شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم عزام التنزانى ويتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على عزام التنزانى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ 32 مكرر من البطولة، بعدما كانت انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيطر فريق بيراميدز على المباراة من بدايتها ونجح إيرك تراورى فى تهديد مرمى عزام التنزانى فى الدقيقة 20 عن طريق ضربة رأس متقنة ارتطمت فى العارضة، قبل أن ينجح على جبل فى تسجيل هدف التقدم.

وفى الشوط الثانى تراجع مستوى بيراميدز، وشن الفريق التنزانى أكثر من هجمة خطرة، وتغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

وشهدت المباراة احتفال نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100.

وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تسليم القميص الخاص لإكراه قبل انطلاق المباراة.