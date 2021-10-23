شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 23 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11، وعلي معلول الاستثناء الوحيد.. الأهلي ينجح في تأمين لاعبيه حتى نهاية 2023.

الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستلم الزي الجديد غدا تمهيدا لظهوره أمام الإسماعيلي

يستلم مسئولو النادي الأهلي الزي الجديد غداً الأحد، تمهيداً لظهور الفريق الأحمر به لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل خلال مواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون الزي الأساسي باللون الأحمر وهو اللون المميز للنادي الأهلي على أن يكون الزي البديل باللون الأسود، فيما تم تأجيل استلام الزي الثالث لشهر يناير المقبل حيث سيتم المفاضلة بين أكثر من لون قبل الاستقرار عليه بشكل نهائي.

علي معلول الاستثناء الوحيد.. الأهلي ينجح في تأمين لاعبيه حتى نهاية 2023

نجح مسئولو النادي الأهلي في تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

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