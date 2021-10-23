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هنا جودة تودع بطولة بولندا لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - ودعت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، منافسات بطولة بولندا للناشئات تحت 15 سنة، بعد الخسارة فى النهائي أمام لاعبة ألمانيا بنتيجة  2-3، ووصلت هنا إلى الدور نصف النهائي بالفوز على لاعبة سنغافورة 3/0، ولاعبة بولندا فى ربع النهائي بنفس النتيجة أيضا.

 

كما ودعت منافسات البطولة تحت 19 سنة بالخسارة أمام لاعبة ألمانيا 3/2 فى النهائي.

 

كانت هنا قد تغلبت على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3/0، فى أولى مباريات بطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة بمنافسات تحت 15 سنة، ثم فازت على لاعبة فرنسا بنتيجة 3-0 لتنجح فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 بالبطولة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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