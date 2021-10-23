شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يضع الرتوش النهائية على خطة الجونة لمواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة الرتوش الأخيرة لخطة فريقه أمام سيراميكا في انطلاقة الدورى المصري الممتاز في الموسم المقبل، وهي المواجهة التي تجرى أحداثها على استاد خالد بشارة الثلاثاء المقبل.

وخاض الفريق مرانه اليوم السبت على ملعبه بالبحر الأحمر استعدادا للمواجهة الأولى، وحرص رضا شحاته على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام سيراميكا لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد.

وعاد فريق الجونة إلى الغردقة الخميس الماضى، لبدء الاستعداد للمباراة الأولى للفريق في الدورى أمام سيراميكا وجاءت عودة الفريق الساحلي للبحر الأحمر بعد انتهاء معسكر القاهرة الذى امتد لعشرة أيام تخللقه بعد المباريات الودية التي اطمأن من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وتأكد غياب عمرو عبد الفتاح عمورى لاعب الجونة عن مباراة فريقه في مستهل مشواره فى الدورى العام أمام سيراميكا، في الجولة الأولى من الدوري المقرر لها يوم 26 أكتوبر الجارى.

وتعرض عمورى لإصابة قوية خلال مران فريقه قبل يومين، وأثبتت الأشعة معاناة اللاعب من جزع في أربطة مفصل الكتف، ما يحتم غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وضم الجونة 10 صفقات استعدادا للموسم الجديد، وهم: "المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي".



مران الجونة (1)



مران الجونة (2)



مران الجونة (3)