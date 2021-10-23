شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد تألقه فى مباراة الحرس الوطني: ‏ألف حمد وشكر ليك يا رب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلى، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، بمجموعة صور من مشاركته اليوم فى مباراة المارد الأحمر أمام نادي الحرس الوطني، التى انتهت بفوز الأهلى بسداسية مقابل هدف للحرس الوطني، في إطار إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وكتب كهربا على الصور التى نشرها "الف حمد وشكر ليك يا رب"، وسرعان ما استقبل كهربا الكثير من التعليقات بعد تألقه اليوم فى المباراة ونجاحه فى تسجيل هدف وصنع هدفين، وحصل على نسر المباراة بعد انتهائها.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كهربا والشحات

وصعد الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.