شكرا لقرائتكم خبر عن ضحيتا الأهلى والزمالك ومازيمبي في صدام محتمل مع المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المصري البورسعيدى أحد الفرق التي ودعت دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32، لمواجهتها في الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، حيث تنص لوائح الكاف على خوض الفريق الفائز من دور الـ32 بالكونفدرالية مواجهة نفس الدور "مكرر"، مع الخاسر من دور الـ32 بدورى ابطال إفريقيا.

ولم يحدد الكاف موعد اجراء قرعة دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية حتى الآن، لكن هناك اتجاه لاقامة القرعة في شهر ديسمبر المقبل.

ويصطدم المصري بأحد الأندية الـ16 التي خسرت في دورى أبطال إفريقيا، هذا يعنى اصطدام المصري المحتمل بمنافسي الزمالك والأهلي في البطولة القارية الأعرق أو مواجهة نارية مع مازيمبي الذى ودع البطولة في كبرى مفاجآت دورى الأبطال.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.