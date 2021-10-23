شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بعد حصدها للميدالية الفضية في بطولة بولندا الدولية: مشوار حلمي طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت هـنـا جـودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، على الميدالية الفضية ببطولة بولندا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة بمنافسات الماشرات تحت 15 سنة، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الميدالية الفضية لبطولة بولندا الدولية للناشئين تحت 15 سنة، المشوار طويل جدا لحلمي، الحمد لله باخد خطوات كل يوم وبتعلم من الخسارة قبل المكسب، أنا بشكر مدربيني على تعبهم معايا الفتره اللي فاتت".

وأضافت جودة: "مدربيني في النادي الأهلي كابتن عادل شومان مدرب عام السيدات وكابتن أحمد عياد مدرب السيدات، وكل الشكر لمدربي كابتن هشام إسماعيل على سفره معايا البطولة وتعبه، انا دوخته معايا جدا، وكابتن محمد السيد مدرب اللياقة ومخطط الأحمال، وكابتن أحمد الحفناوي، إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل".

وتابعت: "شكرا ليكم على دعمكم ليا وتشجيعكم.. بيفرق معايا جدا، يا رب أكون عند حسن ظنكم دايما".

وتوجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي أقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.