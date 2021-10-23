شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اشتباك لاعبي المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدثت اشتباكات طفيفة بين لاعبي المصري البورسعيدي، وفريق سلطات الموارد الأوغندي، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، في دور الـ 32 الأول ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الاسكندرية، ليصعد المصري إلى دور الـ32 مكرر للبطولة.
بدأت القصة في الدقيقة الأخيرة حيث تم لعب كرة عرضية من النادي المصري، داخل منطقة جزاء فريق الموارد، الأمر الذي شهد التحاما بين أوستين أموتو، مهاجم الفريق البورسعيدي مع قلب دفاع الفريق الأوغندي، وبعدها أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء، الأمر الذي دفع لاعبي الموارد للدخول في أزمة مع لاعبي المصري، ولكنها انتهت سريعًا.
تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.
واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في اوغندا، وهي المباراة التي شهدت اهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.
وينتظر المصري أحد الفرق التي ودعت دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32، لمواجهتها في الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، حيث تنص لوائح الكاف على خوض الفريق الفائز من دور الـ32 بالكونفدرالية مواجهة نفس الدور "مكرر"، مع الخاسر من دور الـ32 بدورى ابطال إفريقيا.