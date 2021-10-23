شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اشتباك لاعبي المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت اشتباكات طفيفة بين لاعبي المصري البورسعيدي، وفريق سلطات الموارد الأوغندي، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، في دور الـ 32 الأول ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الاسكندرية، ليصعد المصري إلى دور الـ32 مكرر للبطولة.

بدأت القصة في الدقيقة الأخيرة حيث تم لعب كرة عرضية من النادي المصري، داخل منطقة جزاء فريق الموارد، الأمر الذي شهد التحاما بين أوستين أموتو، مهاجم الفريق البورسعيدي مع قلب دفاع الفريق الأوغندي، وبعدها أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء، الأمر الذي دفع لاعبي الموارد للدخول في أزمة مع لاعبي المصري، ولكنها انتهت سريعًا.