شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف مثيرة في آخر ديربي بين الاتحاد السكندرى وسموحة قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت آخر مباراة بين الاتحاد السكندري وسموحة إثارة كبيرة بين الفريقين، وانتهت أحداثها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فبعدما كان زعيم الثغر متقدما في النتيجة بهدفين دون رد نجح الموج الأزرق في العودة للمباراة والخروج بنقطة التعادل.

ويلتقى الاتحاد السكندري و سموحة في الجولة الأولى من انطلاقة الدورى المصري الممتاز في الموسم المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية.

ودارت أحداث آخر ديربي لأبناء الإسكندري في أوائل شهر مايو الماضى، في الدور الثاني من الدورى في الموسم الماضى، وفشل فريق الاتحاد السكندري في الحفاظ على تقدمه أمام سموحة في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

وبادر فريق الاتحاد بالتسجيل عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 4 من زمن الشوط الاول، وضاعف ايمانويل اوكوي النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 47، وأجرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة، بعض التعديلات نجح من خلالها في ادارك التعادل عن طريق محمود البدري وأحمد نبيل مانجا.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، عن شكل الأتوبيس الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، والذى سيكون مع الفريق في كل المباريات المقبلة.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة نادى سموحة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى موسم 2021/ 2022، والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.