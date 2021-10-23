شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن قميصه الاحتياطى باللون الأزرق فى الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمى لنادى الزمالك على تويتر، عن القميص الجديد للفريق الأبيض فى الموسم الجديد 2021/ 2022، ونشر حساب الزمالك صورة للقميص الاحتياطي وعلق "الزي الاحتياطي لنادي الزمالك موسم 2021-2022".



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وكشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك، عن دخول الفريق في معسكر مغلق غدا الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، ويلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.

وأضاف أبو العز، أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.