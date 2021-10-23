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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن قميصه الاحتياطى باللون الأزرق فى الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمى لنادى الزمالك على تويتر، عن القميص الجديد للفريق الأبيض فى الموسم الجديد 2021/ 2022، ونشر حساب الزمالك صورة للقميص الاحتياطي وعلق "الزي الاحتياطي لنادي الزمالك موسم 2021-2022".
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الزمالك
وكشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك، عن دخول الفريق في معسكر مغلق غدا الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، ويلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.
وأضاف أبو العز، أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.
وخاض لاعبو الزمالك البدلاء في مواجهة توسكر الكيني الأخيرة بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت أمس الجمعة، فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وتدرب اللاعبون خلال هذه الفقرة على بعض خطط اللعب والجوانب الفنية، استعدادا لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الأولي لبطولة الدوري الممتاز.
وفي نهاية المران خاضت المجموعة تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وظهر خلالها جميع العناصر بجاهزية قوية فنيا وبدنيا.