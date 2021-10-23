شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور لـ وليد سليمان: ألف سلامة عليك إن شاء الله ترجع بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة إلى وليد سليمان، نجم الأهلى، بعد إصابته في مباراة المارد الأحمر والحرس الوطنى، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر عاشور صورة الحاوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا عليها: "ألف سلامة عليك إن شاء الله ترجع بالسلامة".

أثبتت الفحوصات الأولية إصابة وليد سليمان، بارتجاج في المخ، إثر الصدام القوي مع حارس مرمى بطل النيجر، وشارك حسين الشحات بدلاً منه وتم نقل الحاوى للمستشفى للاطمئنان عليه.

وصعد فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين،وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.