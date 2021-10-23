شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يفوز بنسر مباراة الأهلى والحرس الوطنى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي للنادى الأهلى، محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق "نسر" مباراة الأهلى أمام الحرس الوطنى، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأهلى والسلام، في إطار إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للأهلى على موقع "تويتر"، صورة لكهربا معلقا عليها: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا بأداء أكثر من رائع بتسجيل هدف وصناعة هدفين ..استمر".

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.