شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف "جبر" على عزام التنزانى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فريق بيراميدز وعزام التنزانى التى تجمعهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد سجله على جبر فى الدقيقة 29، خاصة أن مباراة الذهاب في تنزانيا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيطر فريق بيراميدز على المباراة من بدايتها ونجح إيرك تراورى فى تهديد مرمى عزام التنزانى فى الدقيقة 20 عن طريق ضربة رأس متقنة ارتطمت فى العارضة، قبل أن ينجح على جبل فى تسجيل هدف التقدم.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

وشهدت المباراة احتفال نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100.

وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تسليم القميص الخاص لإكراه قبل انطلاق المباراة.