شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بالمباراة القارية رقم 100 لشريف إكرامى أمام عزام التنزانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100.

وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تسليم القميص الخاص لإكراه قبل انطلاق المباراة.

ويحل عزام ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من البطولة بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأعلن إيهاب جلال تشكيل فريقه لخوض المباراة والذى جاء كالتالى..

حراسة: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.