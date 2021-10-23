الأهلى يتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - حجز النادى الأهلى مقعده فى دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك التأهل، يكون الأهلي قد حجز مقعده في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة على التوالى، بعد التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز اليوم بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر، بعدما نجح فى تحقيق اللقبين الماضيين على حساب الزمالك وكايزر تشيفيز على التوالى.

سجل أهداف الأهلى كل من: محمد شريف ومحمد مجدى أفشة "هدفين" وحسين الشحات ومحمود كهربا، واختتم السداسية حمدى فتحى بتسديدة قوية بعد نزوله.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا» ومحمد شريف.