شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الأوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.

واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في أوغندا، وهي المباراة التي شهدت إهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.