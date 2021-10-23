شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش وجهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز وعزام فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على حضور مباراة بيراميدز وعزام في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تواجد المدير الفنى ومساعده ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضرى مدرب الحراس فى مقصورة ملعب الدفاع الجوى لمتابعة المباراة.

وأحرز على جبر، مدافع فريق بيراميدز، هدف التقدم لفريقه على عزام التنزانى فى الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور. وشهدت المباراة احتفال نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100. وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، على تسليم القميص الخاص لإكرامي قبل انطلاق المباراة.



ضياء السيد وكيروش



عصام الحضرى



كيروش