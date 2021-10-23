شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم الحرس النيجرى إلى عضوية ضحايا الستة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم النادي الأهلى، فريق الحرس الوطنى النيجري إلى قائمة ضحايا الهزيمة بسداسية من الفريق الأحمر، وذلك بعدما تغلب الأهلى على نظيره النيجرى بسداسية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد تعادل فى مباراة الذهاب بهدف لمثله، ليضمن الفريق الأحمر تأهله إلى دور الـ 16 ويواصل رجلة الدفاع عن اللقب للعام الثالث على التوالي.

ولم يكن الحرس الوطنى هو أول فريق يخسر بسداسية من الأهلى، ولكنه انضم إلى قائمة طويلة من الضحايا جاءت كالتالي:

الزمالك حقق النادى الأهلي فوزا كبيرا بسداسية على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 6-1 عام 2002، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

فى بطولة الدورى المصرى

الترسانة

فى موسم 2000-2001 فى الاسبوع الخامس، فاز الأهلى على الترسانة بستة أهداف نظيفة، وسجل سداسية الأهلى سيد عبد الحفيظ هاتريك وعلاء ابراهيم وعلى ماهر وهشام حنفى.





المقاولون العرب

فى موسم 2002-2003 وفى الأسبوع الرابع بالدورى المصرى، فاز الأهلى على المقاولون بستة أهداف مقابل هدفين، وسجل سداسية الأهلى أحمد بلال أربعة أهداف ومحمد فضل ومحمد جودة، وسجل هدفى المقاولون سامح يوسف وخالد نبيل.





الكروم السكندرى

فاز الأهلى على نادى الكروم السكندرى الذى كان يلعب بالدورى المصرى الممتاز فى موسم 2003-2004 فى الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدورى، حقق الأهلى الفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل سداسية الأهلى أسامة حسنى خمسة أهداف ومحمد شوقى، وسجل هدف الكروم الوحيد محمد محمود.





الإسماعيليفى موسم 2004-2005 وفى الأسبوع الخامس والعشرين للدورى، فاز الأهلى على الإسماعيلى بالإسماعيلية بستة أهداف نظيفة، وسجل سداسية الأهلى محمد بركات "هاتريك" وعماد متعب ومحمد أبو تريكة وأسامة حسني.





الاتحاد السكندرى

فاز الأهلى على الاتحاد السكندرى بنتيجة 6/ 0 فى الجولة الثامنة من منافسات موسم 2005 /2006 بالدورى المصرى.





بطولة كأس مصر

في موسم 2014/2015 فاز الأهلي على فريق طهطا بنتيجة 6/ 1 فى الدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي موسم 2016 /2017 فاز الاهلي على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة في الدور الـ32.

دوري أبطال أفريقيا

ولم يكتف النادى الأهلى بإذاقة منافسيه فى الدورى والكأس طعم السداسيات، بل وظهرت سداسيات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز على ليوباردز الكينى 6- 0 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، موسم 1987.

وفى موسم 2005 فاز الأهلى على فريق فيلا الأوغندى بسداسية دون رد، وذلك خلال المباراة التى جمعتهما بدور الـ32.

وكانت آخر سداسيات الأهلى الأفريقية قبل الفوز على الحرس الوطنى، من نصيب النجم الساحلى عندما فاز الأهلى عليه بستة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 2017، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.