شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يسجل هدف تقدم بيراميدز على عزام التنزانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز على جبر، مدافع فريق بيراميدز، هدف التقدم لفريقه على عزام التنزانى فى الدقيقة 29 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من البطولة بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

وشهدت المباراة احتفال نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100.

وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تسليم القميص الخاص لإكراه قبل انطلاق المباراة.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

وشهدت المباراة احتفال نادي بيراميدز بوصول الحارس المخضرم شريف إكرامي للمباراة رقم 100 في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم 100.

وبمشاركة شريف إكرامي اليوم في مباراة عزام التنزاني بإياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية يكون أتم الحارس 100 مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على تسليم القميص الخاص لإكراه قبل انطلاق المباراة.