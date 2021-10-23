شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر: أول مرة أشوف دفاع الأهلى بالشكل ده وأصبح لغزا كبيرا والغيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر صقر لاعب الأهلي الأسبق، أن دفاع الأهلى أصبح لغزا كبيرا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بعدما أصبح يتلقى الأهداف في كل المباريات، على الرغم من فوز الاهلى الكبير اليوم أمام الحرس الوطنى.

خطف الأهلي بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال تامر صقر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، "بداية جديدة للنادى الأهلى ومع الصفقات الجديدة هيتغير شكل الفريق للأحسن.. ولكن دفاع الأهلى لغز كبير أول مرة أشوف دفاع الأهلى بالشكل ده ولو الفريق بيلعب فرقة بتعرف تهاجم هتتعب الأهلى كتير جدا ولازم يكون هناك وقفة".

وأضاف تامر صقر، "الأهلى عنده مشاكل في بعض المراكز اللى لما بيغيب عنها اللاعبون الأساسيون بيكون فيه مشكلة كبيرة، لكن بداية على لطفى مطمئنة جدا وقادر على تعويض غياب الشناوى".

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.