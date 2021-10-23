رسميًا.. الزمالك يعلن الزي الاحتياطي للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، عن الزي الاحتياطي لفريق الكرة بالنادي للموسم الجديد 2021 -2022.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "تويتر" صورة للقميص الثاني لنادي الزمالك بلونه الأزرق الداكن.

وقبل ساعات كان الزمالك قد أعلن عن قميصه الجديد، بجلسة تصوير لمحمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق.

وكان الزمالك قد اتفق مع شركة إسبانية للحصول على ملابس الفريق خلال مباراتي دوري الأبطال بدور الـ32، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021.

ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الدروي بمواجهة نظيره إنبي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.