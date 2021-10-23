مصدر لمصراوي: كاف استقر على الموعد المبدئي لقرعة مجموعات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه تم تحديد يوم 23 ديسمبر المقبل موعد مبدئي لإقامة مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لموسم 21/22.

وتمكن الزمالك من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0، فيما حجز الأهلي بطاقته على حساب الحرس الوطني بطل النتيجة بنتيجة إجمالية 7-2.

وقال مصدر في كاف من خلال تصريحات لمصراوي، إنه تم الاستقرار على أنه تم تحديد يوم 23 ديسمبر ليكون الموعد المبدئي للقرعة التي لم تكشف المزيد من تفاصيلها بعد.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.