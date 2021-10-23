المصري يعبر سلطات الموارد بصعوبة ويتأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نجح فريق المصري في التأهل إلى دور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوزعلى سلطات الموارد الأوغندي، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين المصري وسلطات الموارد الأوغندي.

وسجل الهدف الأول للمصري اللاعب إسلام عطية في الدقيقة 22 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد تصويبة صاروخية فشل حارس سلطات الموارد في التصدي لها.

ولعب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

"احمد مسعود، كريم العراقي، عمرو موسى، احمد شوشة، أحمد شديد، ايزي ايميكا، فريد شوقي، حسن علي، اسلام عطية، محمد عنتر، اوستين اموتو".

ملخص المباراة

بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، سيطر المصري على مجريات اللعب وهدد مرمى الفريق الضيف في الكثير من الكرات، وكاد يسجل اوستن اموتو هدفا برأسية لولا تدخل الدفاع الذي ابعد الكرة قبل مرورها نحو الشباك.

وشهدت الدقيقة 19 كرة خطيرة للمصري، بعدما استلم كريم العراقي الكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد عنتر الذي سدد الكرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وسجل الهدف الأول للمصري اللاعب إسلام عطية في الدقيقة 22 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد تصويبة صاروخية فشل حارس سلطات الموارد في التصدي لها.

وأهدر محمد عنتر فرصة محققة في الدقيقة 31، بعد اختراق داخل منطقة الجزاء والتسديد لكن الكرة انتهت في الشباك الخارجية، اعقبها تسديدة أخرى لايزي ايميكيا اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 71 تصدى أحمد مسعود حارس المصري لهدف محقق لسلطات الموارد، بعد تصويبة مباغتة من اللاعب كوتشي لكن الحارس ابعدها عن مرماه بشكل رائع.

وشهدت الدقيقة 50 التغيير الأول للمصري بنزول اسلام صلاح بدلًا من أحمد شوشة.

وكاد أن يسجل اسلام عطية هدفا رائعا في الدقيقة 57، بعدما دخل إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليرسل كرة ساقطة كادت أن تمر إلى الشباك.

وفي الدقيقة 75 أجرى الشعباني التغييرين الثالث والرابع للمصري بنزول مصطفى سلطان ومحمد جريندو بدلًا من ايزي ايميكا واسلام عطية.