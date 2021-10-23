طبيب الأهلي: نتيجة آشعة سليمان ممتازة واستمرار في المستشفى إجراء بسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن نتيجة الأشعة التي أجراها وليد سليمان لاعب الفريق عقب إصابته في مباراة الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا ممتاز للغاية.

وقال طبيب الأهلي في تصريحاته لقناة النادي عقب المباراة: "نتيجة الآشعة ممتازة سوف يستمر في المستشفى لساعات قليلة من أجل الاطمئنان عليه".

وتابع: "مسألة البقاء في المستشفى الهدف منها الاطمئنان فقط، لكن لا يوجد أي شيء مقلق".

تعرض وليد سليمان للإصابة بعد ارتطام مع حارس مرمى الحرس الوطني، تسبب في نقله مباشرة إلى المستشفى عقب المباراة.

ولعب سليمان أساسيا مع الأهلي أمام الحرس الوطني، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز بنتجة 6-1 ليتأهل لدور المجموعات.