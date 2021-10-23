عبدالحفيظ: الرجاء سينافس الزمالك في التصنيف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن فريقه تجنب سيناريو مازيمبي الكونجولي بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر وضمان التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "التركيز في بداية أي بطولة لا يكون في أفضل حالة، والدليل على ذلك أنه كان من الممكن أن نقع في فخ مثل الذي تعرض له مازيمبي بالإقصاء من بطولة إفريقيا أمام فريق يشارك لأول مرة".

وأضاف: "الأدوار المقبلة سيكون معنا الصفقات الجديدة بجانب عودة اللاعبين المعارين، سنغلق الصفحة وسنركز في بطولة الدوري، سنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى من البطولة المحلية على ملعب برج العرب بالإسكندرية".

وتابع: "سنطمئن على حالة وليد سليمان بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث توجه إلى أقرب مستشفى لخضوع للفحوصات الطبية اللازمة بعد تعرضه لارتجاج خفيف".

ووصل عبدالحفيظ تصريحاته عبر قناة "الأهلي" قائلا: "السمة التي يتمتع بها الأهلي على مدار الأجيال هي الروح والشراسة، لا يجب أن نفتقدها، وسنواجه في بقية مشوارنا بدوري الأبطال مجموعة من الفرق التي تملك تاريخا كبيرا في البطولة".

وكشف: "تصنيف الأندية في دوري أبطال إفريقيا سيكون مختلفا بعد خروج مازيمبي، وأعتقد أن التصنيف الأول سيضم كلا من الأهلي والوداد والترجي، والمقعد الأخير سينحصر بين الرجاء والزمالك".

وأتم مدير بالكرة بالأهلي تصريحاته بالحديث عن رسالة الإشادة التي وجهها له محمود الخطيب رئيس النادي قائلا: "ذكر اسمي بجوار ثابت البطل شرف لي".