التأهل الـ19.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021/2022 بتغلبه على ضيفه الحرس الوطني بنتيجة (6-1) في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وتعادل بطل إفريقيا في مباراة الذهاب في النيجر (1-1)، ليصعد إلى دور المجموعات لدوري الأبطال (دور الـ16) بفوزه 7-2 في مجموع المباراتين.

وبات تأهل الأهلي إلى دور المجموعات هو السابع على التوالي للمارد الأحمر منذ عام 2016، والـ19 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا منذ انطلاق المنافسة بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

بداية مشاركات الأهلي في مجموعات المسابقة القارية جاءت منذ 22 عاما، إذ شارك في هذا الدور خلال 18 نسخة، كالتالي: 1999، 2000، 2001، 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016، 2017، 2018، 2019 و2020 و2021.

نتائج الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

لعب الأهلي ما مجموعه 108 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على مدار الـ18 نسخة.

حقق المارد الأحمر الفوز في 50 مباراة مقابل 33 تعادل وتلقي 25 هزيمة.

وسجل لاعبو الأهلي 155 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 102 هدفا.

سجل مشاركات الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

على مدار مشاركات الأهلي الـ18 الماضية في دور المجموعات للبطولة الأعرق والأقدم في القارة السمراء، نجح البطل التاريخي لإفريقيا في تخطي هذه المرحلة في 13 مناسبة.

ونجح الفريق في استكمال مشوار البطولة وتحقيق اللقب في 8 نسخ، أعوام: 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.

واكتفى الأهلي ببلوغ النهائي وتحقيق لقب الوصيف في 3 نسخ من البطولة، أعوام: 2007، 2017 و2018.

وتواجد الأهلي في الدور نصف نهائي من البطولة في مناسبة واحدة عام 2010.

وودع الأهلي البطولة من الدور ربع النهائي على يد صنداونز الجنوب إفريقي عام 2019.

واكتفى الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات على مدار خمس مشاركات، أعوام: 1999، 2000، 2002، 2011 و2016.

وسيسعى الأهلي في النسخة الحالية لمواصلة رحلة الحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي حصده في آخر نسختين وتوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.

يُذكر أن مرحلة مجموعات دوري الأبطال كانت تقام في ربع نهائي البطولة من نسخة 1997 وحتى نسخة 2016، قبل أن يتم تعديل نظام البطولة بإقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الستة عشر بدء من نسخة 2017.