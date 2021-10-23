الأهلي يكتسح الحرس الوطني ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي فوزا عريضا على الحرس الوطني بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد "الأهلي we السلام" مساء السبت، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة (7-2) في مجموع المباراتين، بعدما تعادل بطل إفريقيا خارج ملعبه 1-1 أمام الحرس الوطني في مباراة الذهاب.

ويسعى الأهلي في النسخة الحالية لمواصلة رحلة الحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي حصده في آخر نسختين وتوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.

ملخص المباراة:

دخل الأهلي في أجواء المباراة سريعا وكاد أن يسجل في الدقيقة الأولى بعد مرور 40 ثانية، حيث مرر عمرو السولية الكرة إلى وليد سليمان الذي أعطاها إلى محمد شريف أمام المرمى لكن الأخير لم يحسن استغلالها.

وتمكن الأهلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد شريف بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع الحرس الوطني ليسددها بقدمه اليسرى في شباك حارس الضيوف الذي لم يتمكن التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ17، ضاعف الأهلي النتيجة عن طريق محمد مجدي أفشة، بعدما استغل اللاعب عرضية من محمود كهربا داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة رأسية داخل شباك بطل النيجر.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الـ29، حيث تلقى عرضية من أيمن أشرف داخل المنطقة لكنه سدد الكرة في أيدي حارس الحرس الوطني.

وفي الدقيقة الـ35، تمكن الحرس الوطني من تقليص الفارق إنسا إيسوبو الذي تلقى تمريرة أرضية من زميله فيوري ليحولها بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس علي لطفي، لتصبح النتيجة (2-1) للأهلي.

وفي الدقيقة الـ41، كان الأهلي قريبا للغاية من تسجيل الهدف الثالث بعدما تصدى الحارس مرتين لرأستي وليد سليمان وبدر بانون، قبل أن يسدد كهربا الكرة لترتطم بالقائم الأيسر.

وسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ58 عن طريق محمد مجدي أفشة الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني بعد مراوغة مدافع الحرس الوطني ليتوغل داخل المنطقة ويسددها بقدمه البسرى داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ65، سجل الأهلي الهدف الرابع عن طريق البديل حسين الشحات، الذي استغل تمريرة من محمود كهربا أمام المرمى ليراوغ الحارس ويودع الكرة داخل الشباك بقدمه اليسرى.

وجاء الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة الـ70 من تسديدة أرضية أطلقها محمود كهربا لترتطم بالقائم الأيمن وتتهادى داخل الشباك، وتصبح النتيجة (5-1) لصالح أصحاب الأرض.

ثم جاء الدور على البديل حمدي فتحي الذي أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة أودع بها الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحرس الوطني، لتصبح النتيجة (6-1) في الدقيقة الـ89.

تشكيل الأهلي: علي لطفي. أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.