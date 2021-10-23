نتيجة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي «الزعيم ينجو بأعجوبة»

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والرائد في الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 23-10-2021.

نجا نادي الهلال بأعجوبة من فخ الرائد ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي 2021/2022 على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وشهدت المباراة تألق الأرجنتيني لوسيانو فيتو بتسجيل هدفين متتاليين لنادي الهلال خلال الشوط الثاني، وتعادل الرائد بعد ذلك، قبل أن يخطف جوميز هدف الانتصار في الثوان الأخيرة.

ودخل الهلال بالتشكيلة التالية: عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري؛ حمد اليامي، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج؛ لوسيانو فيتو، صالح الشهري.

بينما جاءت تشكيلة الرائد الاساسية كالآتي: ياغو هيريرين، رينيه سانتوس، عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، منصور الحربي؛ محمد سالم، احمد الزين، سلطان الفرحان، ادواردو هنريكي؛ محمد فوزير، ايدير لوبيز.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة، ومع بداية الشطر الثاني أقحم ليوناردو جارديم الثنائي ماثيو بيريرا وعبدالله الحمدان على حساب حمد اليامي وجوستافو كويلار.

وخطف لوسيانو فيتو هدف التقدم الأول لنادي الهلال في الدقيقة (53)، حينما تلقى تمريرة من ماثيو بيريرا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسددها قوية في الزاوية الضيقة للحارس.

وأضاف فيتو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة (61) بعدما أرسل محمد كنو كرة عرضية من الجهة اليمنى، روضها الأرجنتيني بمهارة داخل المنطقة وسددها بسهولة في شباك الحارس ياغو هيريرين.

وأقحم جارديم الثنائي بافتيمبي جوميز ومحمد جحفلي بدلًا من صالح الشهري ويانج هيون سو في الدقيقة (80)، قبل أن يدخل مدالله العليان على حساب لوسيانو فيتو.

ورفض الرائد الاستسلام وتقدم نحو الهجوم من أجل تقليص النتيجة فكان له ما أراد في الدقيقة (86)، حين سدد يحيى الشهري كرة من خارج منطقة الجزاء استقرت داخل المرمى.

وصدم الرائد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة (88) عن طريق المهاجم الدولي البرتغالي ايدير لوبيز بعد أن قابل كرة عرضية جاءت من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة في الشباك.

وضغط الهلال بقوة على دفاعات الرائد لخطف هدف الانتصار وتحصل على ضربة حرة من الجهة اليمنى عند الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تولى ماثيو بيريرا تنفيذها وأرسل كرة عرضية ارتطمت في ناصر الدوسري ونزلت أمام بافيتيمبي جوميز ليصوبها باتجاه المرمى، مرت من بين أقدام الحارس ودخلت الشباك، ليطلق الأفراح في ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وبهذا الانتصار، رفع نادي الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويصبح الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد 3 نقاط، مع إمتلاك الزعيم لمباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء في الجولة الرابعة، والنصر في الجولة الثامنة.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر، وتعتبر هزيمة اليوم هي الثالثة على التوالي له والرابعة بشكلٍ عام في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.