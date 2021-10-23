يقدم لكم موقع الخليج 365 تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات قبل المباراة المرتقبة بينهما في كلاسيكو الدوري الاسباني 2021.

تتحول الأنظار نحو ملعب «الكامب نو» يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة العاشرة في الدوري الاسباني 2021/2022.

ولم يخفت بريق الكلاسيكو رغم غياب العديد من نجومه خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الثنائي الأكثر مشاركة في الصدام التاريخي بين الفريقين «ليونيل ميسي وسيرخيو راموس» اللذان انضما إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتحمل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة أهمية كبرى على المستوى المحلي والعالمي، وينظر إليها عادة من جوانب أخرى مختلفة وبعيدة عن المستطيل الأخضر.

وتعتبر هذه المباراة صراع بين أكبر مدينتين في إسبانيا، كما يشار إليها احيانًا كصراع سياسي، حيث يحمل الريال لواء القومية الإسبانية «العاصمة مدريد»، في المقابل يمثل البرسا القومية الكتالونية «مدينة برشلونة».

وكما العادة، وقبل أي مواجهة هامة بين الأندية الكبرى، يتبادر في ذهن جماهير الفريقين العديد من التساؤلات حول اللقاءات التي جمعتهما من قبل في جميع المسابقات، وهو ما سنرصده لكم في هذا التقرير بين ريال مدريد وبرشلونة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو 2021

أقيمت أول مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة بتاريخ 13 مايو 1902، في نصف نهائي كأس كوروناسيون بالعاصمة مدريد، وانتهى بفوز البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر اللقب لصالح نادي «فيزكايا بلباو» الذي تم حله في عام 1907.

بينما كانت آخر مباراة بين برشلونة وريال مدريد يوم 10 أبريل من العام الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الاسباني، وفاز فيها النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وتواجه الفريقين في 246 مباراة رسمية بجميع المسابقات، فاز ريال مدريد 98 مرة، في المقابل انتصر برشلونة 96 مرة، فيما سيطر التعادل على 52 لقاء، وسجل الملكي 410 هدف، مقابل 401 للبرسا.

ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني

يتواجه ريال مدريد وبرشلونة مرتين كل موسم في بطولة الدوري الاسباني التي انطلقت سنة 1929، ويعتبر قطبا الكلاسيكو، إضافة إلى أثلتيك بلباو الأندية الثلاثة الوحيدة التي لم تهبط ابدًا إلى دوري الدرجة الثانية.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة لأول مرة في الدوري الاسباني يوم 17 فبراير 1929، وفاز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وجمعت بطولة الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة في 182 مباراة بشكلٍ عام، انتصر المرينجي في 75 لقاء، مقابل 72 للبرسا، بينما فرض التعادل نفسه على 35 لقاء، وسجل الملكي 293 هدف، مقابل 290 للفريق الكتالوني.

ريال مدريد وبرشلونة في كأس التتويج

أقيمت بطولة كأس التتويج مرة واحدة فقط في عام 1902، وذلك احتفالًا بتتويج ألفونسو الثالث عشر ملكًا لإسبانيا.

ولم يتم إدراج البطولة ضمن نسخ كأس ملك إسبانيا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكنه يعتبرها مباراة رسمية وهي الأولى في تاريخ الكلاسيكو، وفاز فيها برشلونة بنتيجة (3-1).

ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك اسبانيا

تعد بطولة كأس الملك هي أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وتعددت اسماء المسابقة منذ انطلاقتها، وأطلق عليها اسم كأس رئيس الجمهورية بين عامي 1933 و1936، وكأس إسبانيا الحرة عام 1937، وكأس الجنرال العظيم من 1940 و1976.

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 35 مباراة بمسابقة كأس ملك اسبانيا، تمكن البرسا من تحقيق الفوز في 15 مناسبة، مقابل 12 للأبيض، بينما سيطر التعادل على 8 لقاءات، وسجل برشلونة 67 هدف، بينما احرز ريال مدريد 65.

تعددت مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك اسبانيا بين دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، والنهائي الذي سنركز عليه بشكلٍ خاص نظرًا لتتويج أحد الفريقين باللقب في كل مرة على حساب الآخر.

ونجح ريال مدريد في انتزاع اللقب من برشلونة في 4 نهائيات آخرها 2013/2014، بينما حقق البرسا اللقب على حساب النادي الملكي في 3 مناسبات آخرها 1989/1990.

ريال مدريد وبرشلونة في كأس الدوري الاسباني

انطلقت منافسات بطولة كأس الدوري الاسباني في عام 1982، ولكن تم إلغاؤها بعد 4 سنوات فقط، بسبب نقص التمويل اللازم من الأندية المشاركة.

والتقى فيها ريال مدريد وبرشلونة في 6 مباريات، فشل فيها النادي الملكي في تحقيق أي انتصار، حيث تمكن البرسا من الفوز في مباراتين، فيما سيطر التعادل على 4 مواجهات.

ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الاسباني

تعد مسابقة كأس السوبر الاسباني بطولة سنوية، تقام من مباراتين (ذهاب وإياب) بين بطل الدوري الاسباني وبطل كأس الملك، منذ عام 1982 وحتى عام 2018.

وفي عام 2019 تم تعديل نظام كأس السوبر من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لزيادة الإيرادات، وأصبحت تضم 4 أندية (بطل الدوري ووصيفه + بطل كأس الملك ووصيفه).

وتواجه الفريقين في 14 مباراة كانت جميعها بالنظام القديم (مباراة واحدة ذهاب وإياب)، فاز ريال مدريد 8 مرات، مقابل 4 لنادي برشلونة، وسيطر التعادل على مباراتين.

ريال مدريد وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

تعتبر بطولة دوري ابطال اوروبا (كأس أوروبا حتى عام 1992)، هي البطولة الرسمية الوحيدة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة خارج الإطار المحلي، حيث تواجها في 8 مناسبات، 4 في كأس أوروبا، و4 في دوري الابطال.

وكانت المباراة الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة قاريًا في نصف نهائي كأس أوروبا نسخة 1959، ونجح النادي الملكي في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (3-1).

وفي نسخة 1960 من كأس أوروبا تواجه الفريقين في الدور الأول، سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على لقاء الذهاب، وفي الإياب فاز برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

أما ببطولة دوري ابطال اوروبا، اصطدم الفريقين في نصف نهائي نسخة 2001، فاز ريال مدريد في الذهاب بنتيجة (2-1)، بينما خيم التعادل على لقاء الإياب بنتيجة (1-1).

وتجدد اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2010، وتمكن البرسا من الفوز في الذهاب بهدفين نظيفين، وفي الإياب تعادل الفريقين بهدفٍ لمثله.