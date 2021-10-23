نتيجة مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي..زعيم الجنوب يقسو على النموذجي

نتيجة مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة التاسعة، ضمن مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021.

استعاد أبها توازنه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما حقق فوزه الثاني على التوالى في المسابقة امام ضيفه الفتح بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز تقدم ابها في جدول الترتيب الى المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز السادس.

افتتح ابها اهداف اللقاء مبكراً تحديدا عند الدقيقة الثالثة عبر رأسية “تي فريدي” بعدما حول عرضية نموذجية من “محمد راجي الكنيدري”،

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط أضاف “فهد الجميعة” الهدف الثاني لابها بعد ان ارتقى لعرضية المتألق “محمد راجي الكنيدري” وضرب الكرة برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42 سجل البيروفي “كريستيان كويفا” هدف تقليص الفارق للفتح من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 2-1 لأصحاب الملعب.

وفي الربع ساعة الأخيرة سجل التونسي “سعد بقير” الهدف الثالث لأبها ليُقضي على آمال الضيوف في العودة للمباراة، وانتهت النتيجة 3-1.

استضاف ابها نظيره الفتح على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وعينه على اقتناص الفوز من أجل الخروج من منطقة الهبوط والتقدم في جدول الترتيب.

ودخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حققا الفوز في الجولة الماضية من الدوري السعودي، حيث فاز فريق ابها خارج ملعبه على الطائي 1-صفر، وأكتسح الفتح ضيفه التعاون بثلاثية بيضاء.

انطلقت صافرة بداية مباراة ابها والفتح في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة ابها والفتح في الدوري السعودي للمحترفين على قناة 5 SSC الرياضية، وتولى مهمة التعليق عليها المعلق “خالد الميفر”.

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