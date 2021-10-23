نتيجة مباراة الاهلي الان امام الحرس الوطني في دوري ابطال افريقيا..سداسية رائعة

نتيجة مباراة الاهلي والحرس الوطني في إياب الدور الثاني من بطولة دوري ابطال افريقيا، السبت 23-10-2021، والتي استضافها استاد السلام الدولي.

اكتسح حامل لقب دوري ابطال افريقيا «الاهلى» ضيفه الحرس الوطني – بطل النيجر – بستة أهداف مقابل هدف في إياب الدور الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري الابطال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاهلى بنتيجة 1/2، واستطاع إضافة 4 أهداف أخرى خلال الشوط الثاني، لينهي مجموع المباراتين بنتيجة 2/7.

وبحث النادي الاهلي عن حسم نتيجة المباراة لصالحه في وقت مُبكر من الشوط الأول لقطع ورقة الترشح إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022، وهو ما نجح فيه بهدفين متتاليين حملا توقيع «محمد شريف ومحمد مجدي أفشة».

وشارك أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة في صناعة الهدف الأول الذي سجله محمد شريف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة التاسعة.

وبعد نحو 6 دقائق فقط من هدف شريف، أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني برأسية جميلة بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من محمود كهربا.

لكن الدقيقة 35 حملت خبر غير سار لعشاق الاهلي والمدير الفني بيتسو موسيماني عندما تلقت شباك الحارس البديل «علي لطفي» لهدف مُباغت من مهاجم جيندارميري ناشونال، لتعود المنافسة بين الفريقين على ورقة التأهل من جديد.

وكان فريق جيندارميري ناشونال (الحرس الوطني) قد تمكن من خطف التعادل 1/1 في مباراة الذهاب التي استضافها الأسبوع الماضي.

ورفض الأهلي عودة جيندارميري ناشونال إلى أجواء اللقاء بتسجيله لـ 3 أهداف مطلع الشوط الثاني عن طريق محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 58 ليضمن لفريقه التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

وشارك الجناح الأيمن حسين الشحات في مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65، وبعد ثلاث دقائق فقط كلل محمود كهربا مجهوداته في صناعة الألعاب بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 68.

وشهدت الدقيقة 90 تسجيل لاعب الوسط المتميز «حمدي فتحي» للهدف السادس، والهدف الشخصي الثالث في مشواره مع الاهلى.

وكان مدرب الاهلي «بيتسو موسيماني» قد أبدى انزعاجه من التعادل الذي تعرض له الفريق في الذهاب، مؤكدًا أن رغبة الفريق الأولى كانت تحقيق الفوز بنتيجة عريضة في الإياب.

واستعاد المارد الأحمر خدمات نجمه محمد مجدي أفشة الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب تجهيزات حفل زفافه، فيما غاب صلاح محسن بعد معاناته من إصابة بسيطة.

وتقدم بطل النيجر بشكوى للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستقبال غير اللائق من قبل الاهلي على حد وصفه، ولكن الكاف رفض وأمر بإقامة المباراة في موعدها المحدد اليوم السبت 23 أكتوبر.

وأدار مباراة الاهلي والحرس الوطني اليوم الحكم الموريشيسي «أحمد امتياز»، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر الاهلي والحرس الوطني على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 رأسي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 6/5.