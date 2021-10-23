تعرف على موعد مباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة، في قمة الجولة التاسعة، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

تترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد وليفربول في كلاسيكو الكرة الانجليزية، لحساب الجولة التاسعة في البريميرليج، والذي سيشهد صراع قوي بين الملك المصري “محمد صلاح” والنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

يدخل ليفربول اللقاء من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والزحف نحو صدارة البريميرليج، وتضييق الخناق على تشيلسي صاحب المتصدر بعد فوزه على نوريتش سيتي بسباعية نظيفة في وقت لاحق.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر، واستطاع رفاق محمد صلاح تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادلا في 3.

على الجانب يدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء، من أجل وضع حد لسلسلة انتصاراته السلبية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تعثره في اَخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويتواجد الشياطين الحمر في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات، و3 تعادلات، وتعرض الفريق لهزيمتين.

ويغيب عن قمة الجولة التاسعة في البريميرليج بداعي الإصابة المدافع الفرنسي “فاران” عن صفوف مان يونايتد، بينما يغيب الاسباني “تياجو ألكانتارا” والانجليزي الشاب “إليوت” عن صفوف ليفربول.

موعد مباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي

يحين موعد مباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي يوم الاحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وتقام على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “أنتوني تايلور”.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي

تنقل قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وليفربول على قناة بي إن سبورت بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، بالأضافة الى قناة بين سبورت كونكت.

كما تنقل المباراة على قناة Sky Sports Premier League UK، وعلى قناة Diema Sport 2 HD البلغارية، وعلى قناة Sky Sports Main Event UK.

اقرأ ايضا..