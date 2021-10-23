الامارات | بايرن ميونيخ يتايع عروضه الهجومية ودورتموند يواصل مطاردته

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتايع عروضه الهجومية ودورتموند يواصل مطاردته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع بايرن ميونيخ عروضه الهجومية القوية بقيادة قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وألحق هزيمة قاسية بضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة السبت في الجولة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، في حين استعاد منافسه المباشر بوروسيا دورتموند توازنه بعد صفعة تلقاها على الصعيد القاري منتصف الاسبوع.

وحافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة مقابل 21 لدورتموند الفائز على أرمينيا بيليفلد خارج ملعبه 3-1.

ورفع الفريق البافاري عدد أهدافه في الدوري المحلي إلى 33 هدفاً بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليغا.

وللمباراة الثالثة تواليا نجح بايرن في تسجيل 4 اهداف على الاقل، بعد الحاقه هزيمة نكراء بباير ليفركوزن احد المرشحين لمنافسته على اللقب 5-1 في عقر دار الاخير الاحد الماضي، قبل ان يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه ايضا في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع.

ونجح بايرن للمباراة ال85 تواليا في تسجيل هدف على الأقل في مختلف المسابقات بينها 56 في دوري بوندسليغا وهو رقم قياسي اوروبي.

ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه النروجي ارلينغ هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من ارض ارمينيا بيليفليد بالفوز عليه بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها ايمري تشان (31 من ركلة جزاء) وماتس هوملز من كرة على الطاير (45) والانجليزي جود بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع راوغ فيه اكثر من مدافع وغمز الكرة بحرفنة من زاوية ضيقة (72)، مقابل هدف للخاسر سجله فابيان كلوس (87 من ركلة جزاء).

وكان دورتموند تعرض لخسارة قاسية امام اياكس امستردام الهولندي صفر-4 في منتصف الاسبوع في دوري الابطال.

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