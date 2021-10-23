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الامارات | مانشستر سيتي يواصل المطاردة على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على برايتون

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مانشستر سيتي انطلاقته الجيدة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم وحقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 / 1 على مضيفه برايتون اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر وبفارق نقطتين أمام الذي يلتقي مانشستر يونايتد غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة لكنه ظل في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام علما بأنه مني اليوم بالهزيمة الثانية له في تسع مباريات خاضها بالمسابقة كما جاءت الهزيمة اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية للفريق بالمسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها إلكي جيوندوجان في الدقيقة 13 وفيل فودين في الدقيقتين 28 و31 فيما سجل البديل أليكسيس ماكاليستر هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون في الدقيقة 81 قبل أن يحرز البديل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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