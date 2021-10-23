ما هو موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ستكون أنظار عشاق الكرة الإيطالية متجهة صوب موقعة "ديربي إيطاليا الكبير" والتي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس.



المباراة المرتقبة، ستقام على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ينتظر أن تلعب مباراة إنتر ميلان ضد ضيفه يوفنتوس، مساء يوم الأحد، الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسيكون توقيت المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن كان يذاع على قنوات بي إن سبورتس حصريا السنوات السابقة.

لكن يمكن مشاهدة مباراة إنتر ويوفنتوس عن طريق القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.