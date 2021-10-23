اشتباه في ارتجاج بالمخ.. نقل وليد سليمان للمستشفى بعد إصابة مروعة أمام الحرس الوطني (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرض وليد سليمان لاعب الأهلي لإصابة قوية خلال لقاء فريقه أمام الحرس الوطني في الدقيقة 62 من عمر لقاء إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واصطدمت قدم حارس الحرس الوطني في رأس وليد سليمان، لقرر الجهاز الطبي تغييره على الفور، ونقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، نظرا لمعاناته من اشتباه في ارتجاج بالمخ.

واكتسح الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه مع الحرس الوطني بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

ودخل الأهلي المبارة بتشكيل مكون من: علي لطفي. أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.

افتتح الأهلي مهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد شريف بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع الحرس الوطني ليسددها بقدمه اليسرى في شباك حارس الضيوف الذي لم يتمكن التصدي لها.



وفي الدقيقة الـ17، ضاعف الأهلي النتيجة بالهدف الثاني عن طريق نجمه محمد مجدي أفشة، بعدما استغل اللاعب عرضية من محمود كهربا داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة رأسية داخل شباك بطل النيجر.



وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ58 عن طريق أفشة الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني بعد مراوغة مدافع الحرس الوطني ليتوغل داخل المنطقة ويسددها بقدمه البسرى داخل الشباك.



وفي الدقيقة الـ65، أضاف الأهلي الهدف الرابع عن طريق البديل حسين الشحات، الذي استغل تمريرة من محمود كهربا أمام المرمى ليراوغ الحارس ويودع الكرة داخل الشباك بقدمه اليسرى.



وفي الدقيقة 70، أضاف محمود كهربا الهدف الخامس للأهلي من تسديدة أرضية أطلقها محمود كهربا لترتطم بالقائم الأيمن وتتهادى داخل الشباك.



وفي الدقيقة 89 أضاف حمدي فتحي الهدف السادس للأهلي في شباك الحرس الوطني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف.



وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي رسمياً إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الإفريقي الحادي عشر في تاريخه.