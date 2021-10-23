ليست بيني وبين رونالدو فقط.. صلاح يعلق على مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة

الشارقة - اميمة ياسر - علق النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على المواجهة المرتقبة بين فريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وقال صلاح، خلال حوار أجرته معه فضائية بي إن سبورتس: "مباراة مانشستر يونايتد ستكون صعبة؛ فهم فريق قوي ويمتلك لاعبين جيدين ومدرب جيد وسيحاولون الفوز وكذلك نحن، دع الناس تستمتع بالمباراة وإن شاء الله لاتكون مباراة (مقفولة) وتكون مباراة (مفتوحة) ونُسجل أهدافًا كثيرة جميعًا ولكن نفوز في النهاية".

وعن مواجهة رونالدو، ردّ اللاعب المصري:"شيء جيد فقد حقق رونالدو أشياءً كثيرة خارج الدوري الإنجليزي وعاد الآن، ومانشستر يونايتد تعاقد معه ليفوز ببطولة، ولكن لابد أن تفوز بالنقاط ولا أريد تحديد المواجهة بين لاعب أو اثنين، أبحث دائمًا عن الفوز وإن شاء الله نحقق ذلك في المباراة المقبلة".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، في الخامسة والنصف، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.