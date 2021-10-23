المصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.

واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في اوغندا، وهي المباراة التي شهدت اهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

وينتظر المصري أحد الفرق التي ودعت دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32، لمواجهتها في الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، حيث تنص لوائح الكاف على خوض الفريق الفائز من دور الـ32 بالكونفدرالية مواجهة نفس الدور "مكرر"، مع الخاسر من دور الـ32 بدورى ابطال إفريقيا

ولعب المصري مباراة اليوم بتشكيل كالتالي: " حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، وفي الهجوم إسلام عطية، محمد عنتر، وأوستن أوموتو.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

أدار المباراة طاقم تحكيمي ينتمي إلى دولة إريتريا وهم، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".