شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: البدايات بتكون مفاجئة وهنقفل الصفحة ونركز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الأهلى حقق المطلوب بشكل طيب بعد الفوز على الحرس الوطنى في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "البدايات دائما بتكون مفاجئة وكان لازم تكون فيه حالة تركيز علشان ميحصلش حاجة غير طبيعية زى ما حصل مع فريق مازيمبى اللى خرج من فريق أول مرة يصعد، ولكن الفريق حقق المطلوب وصعد لدور 16، وكان غاب عنا العديد من اللاعبين، بالإضافة إلى دخول الصفقات الجديدة واللاعبين العائدين من الإعارة".

وأضاف مدير الكرو بالأهلى: "خلاص هنقفل صفحة دورى أبطال أفريقيا ونركز في مباراة الإسماعيلى، خاصة أنها بعد أيام قليلة ونسعى إلى بداية الدورى بشكل قوية في الدورى".

وتابع: "وليد سليمان تعرض لارتجاج خفيف وهو الآن في المستشفى وأنا رايح أطمن عليه بنفسى وسنعلن عن حالته وبطمن كل جماهير الأهلى".

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله، ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.