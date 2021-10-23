شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: الصفقات والمعارون سيمنحون الأهلي قوة كبيرة.. وموسيماني ممكن يعطل الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى السابق، أن محمود كهربا، جناح النادى الأهلى، هو الأفضل في مواجهة الحرس الوطنى التي انتهت بفوز المارد الأحمر 6 /1، في إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد فضل، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "مينفعش الاهلى يكون فايز بـ5 أهداف والمباراة انتهى بشكل رسمي فكان لازم ينزل محمد محمود علشان أرجع لاعب مهم عانده الظروف بإصابتين وغيابه فترة كبيرة، فكان لازم يساعد اللاعب حتى لو 10 دقائق ليعيد له الثقة".

وأضاف: "من وجهة نظرى أفضل لاعب في المباراة يتقاسمها أكرم توفيق ومحمود كهربا ومحمد مجدى أفشة، لكن أنا شايف أن كهربا يستحق الأفضل، نظرا لتحركاته الرائعة وصناعته هدفين وتسجيله هدفا يدل على ثقته في نفسه".

وتابع: "الأهلى لديه العديد من الخيارات التي ستضيف الكثير للأهلى فنيا بتواجد بيرسى تاو الذى يجيد في أكثر من مركز وكذلك ميكسونى، بالإضافة إلى نوعية جديدة من المهاجمين هو حسام حسن مع محمد شريف والثنائى عمار حمدى وأحمد عبد القادر اللى مستواهما سيمنح موسيمانى خيارات كبيرة، خاصة في مركز صانع الألعاب مع أفشة، والشىء الوحيد اللى ممكن يوقف الأهلى عن التألق هو موسيمانى".

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.