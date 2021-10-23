شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري لفريق الزمالك، عن دخول الفريق في معسكر مغلق غدا الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، ويلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.

وأضاف أبو العز أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.