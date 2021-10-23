شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري لفريق الزمالك، عن دخول الفريق في معسكر مغلق غدا الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، ويلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.
وأضاف أبو العز أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.
وخاض لاعبو الزمالك البدلاء في مواجهة توسكر الكيني الأخيرة بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت أمس الجمعة، فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وتدرب اللاعبون خلال هذه الفقرة على بعض خطط اللعب والجوانب الفنية، استعدادا لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الأولي لبطولة الدوري الممتاز.
وفي نهاية المران خاضت المجموعة تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وظهر خلالها جميع العناصر بجاهزية قوية فنيا وبدنيا.
كما خاض محمد أشرف روقا ومحمد أوناجم لاعبا الفريق فقرة تدريبات إضافية عقب انتهاء مران الفريق، وجاءت الفقرة الإضافية لثنائي الفريق، عبارة عن تسديد على المرمي والذي كان يتواجد به محمد عواد حارس المرمى.
وظهر الثنائي بشكل مميز من خلال التسديد بإتقان سواء من مسافات قريبة أو بعيدة، كما تألق عواد الذي تصدى لكرات عديدة ببراعة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري على ملعب بتروسبورت.
كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.